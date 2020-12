Di María fala em união depois das declarações de Neymar em Manchester

"Isto é o mais importante a união e o carinho entre todos." Esta é a mensagem partilhada por Ángel Di María, a caminho da capital francesa, depois do PSG ter vencido fora o Manchester United, em jogo referente à 5.ª jornada da Liga dos Campeões.





Uma publicação feita já depois das declarações de Neymar , de que pretende jogar ao lado de Messi já na próxima época, que deixaram o mercado em polvorosa.Di María ficou no banco no triunfo do PSG e viu Neymar bisar frente ao United, onde agora joga o ex-companheiro de equipa Edinson Cavani, substituído no jogo aos 79 minutos.Com esta vitória o PSG lidera o grupo H com 9 pontos, os mesmos que United e Leipzig, mas os parisienses têm vantagem no confronto direto. O Basaksehir é último e está fora das competições europeias.