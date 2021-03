Di María foi substituído diante do Nantes devido a assalto em sua casa

Ángel di María foi substituído no decurso do duelo entre Paris SG e Nantes, devido a um assalto violento à sua residência, anunciou pouco depois do jogo o clube parisiense. De acordo com informações adiantadas pelo 'L'Equipe', a família do argentino estaria em casa no momento do assalto e terá sido sequestrada. Não se sabe ao certo o que terá acontecido posteriormente, mas a verdade é que Di María saiu do relvado visivelmente emocionado.





• Arjantinli futbolcu Di Maria’nin maç sirasinda evine hirsiz girdi ve oyundan alindi.



• Hirsiz evine girdiginde ailesi de içerdeydi. Ilk gelen bilgilere göre ailesi alikonuldu.



A formação de Paris estava empatada diante do Nantes, a um, quando o internacional argentino, de 32 anos, acabou por ser rendido pelo compatriota Leandro Paredes. Na transmissão televisiva, surge o diretor-desportivo Leonardo, ao telefone, supostamente a avisar o banco de suplentes pelo sucedido.Dí María saiu das quatro linhas à passagem do minuto 64 e é, desde logo, conduzido pelo próprio treinador, Mauricio Pochettino, até à boca do túnel, com o técnico a dialogar por alguns instantes com o jogador.O 'Le Parisien' é, para já, o único orgão de comunicação social a avançar uma situação diferente das demais. Segundo o jornal gaulês, ocorreu um roubo na casa da família do ex-Benfica, situada em Neuilly-sur-Seine, sendo que os entes queridos não terão dado conta dos larápios, que levaram o conteúdo de um cofre situado num andar cimeiro da casa.No final, Pochettino explicou a situação. "Existem situações extra-desportivas que são conhecidas, vão além do futebol. É preciso ter tudo isso em conta", esclareceu o treinador do Paris SG.