Diretor desportivo do PSG e a saída de Cavani: «Se calhar cometemos um erro...»

O brasileiro Leonardo, diretor desportivo do PSG, admitiu numa conversa com adeptos através das redes sociais que o clube talvez tenha cometido um erro ao deixar sair Edinson Cavani.





O avançado uruguaio, de 33 anos, terminou o contrato no final de junho e nem terminou a época com o campeão francês, tendo ficado fora da Liga dos Campeões, disputada no verão em Lisboa."As decisões foram difíceis de tomar. Talvez tenhamos cometido um erro", disse Leonardo quando questionado sobre a saída do jogador.Depois de sete épocas no PSG - onde ganhou seis campeonatos, seis Taças da Liga e quatro supertaças - Cavani tornou-se num dos alvos mais apetecíveis do mercado, tendo inclusivamente chegado a negociar com o Benfica. Acabou por assinar com o Manchester United.