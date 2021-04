Diretor desportivo do PSG e o futuro de Neymar e Mbappé: «Chegaremos a uma conclusão em breve»

O diretor desportivo do PSG foi novamente confrontado com o futuro de Kylian Mbappé e Neymar no Parque dos Príncipes e, em declarações à Sky Italia, Leonardo explicou que em breve o clube vai tratar da continuidade dos dois craques.





"Dentro de pouco tempo falaremos de coisas concretas. Ficamos felizes por podermos falar de contratos, mas hoje estamos focados no jogo com o Bayern. Temos de ver diferentes coisas e em breve chegaremos a uma conclusão. Mas agora é importante concentrarmo-nos na Champions", explicou o brasileiro, depois do jogo com o Bayern Munique, que os franceses venceram, porRecorde-se que o PSG quer renovar o contrato de Neymar até 2026, bem como segurar Kylian Mbappé, cujo vínculo termina em 2022.