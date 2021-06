Diretor desportivo do PSG nega a saída de Mauricio Pochettino

Leonardo, diretor desportivo do PSG, acabou com as especulações em relação à saída de Maurício Pochettino para Tottenham.





"Os rumores em torno de Pochettino são cansativos. Falo com ele todos os dias para nos prepararmos para a próxima temporada. Ele tem dois anos de contrato e estamos muito felizes com seu trabalho", disse à France Football.As notícias sobre o regresso do técnico argentino a Inglaterra circulam já alguns dias, com muitos a falarem de fortes probabilidades visto já ter orientado os Spurs de 2014 a 2019.