Donnarumma: «A rivalidade com Navas incomoda-me»

Eleito o melhor jogador do último Campeonato da Europa, Gianluigi Donnarumma trocou, neste verão, o AC Milan pelos franceses do Paris Saint-Germain.A mudança deu que falar e nem tudo tem corrido da melhor forma para o guarda-redes italiano naquela que é a primeira experiência fora do seu país, uma vez que disputa a titularidade com o costarriquenho Keylor Navas e ainda não se afirmou como titular indiscutível da equipa orientada por Mauricio Pochettino.Donnarumma assume que a 'rivalidade' com Navas o chateia, mas que tal situação não afeta o seu rendimento em campo. "A rivalidade com o Keylor Navas não tem nenhum efeito nas minhas exibições, mas incomoda-me. Não é fácil para mim porque estava habituado a ser sempre titular e às vezes dói ficar no banco. Mas tenho a certeza que tudo se vai resolver", referiu em declarações à TNT Sports.Donnarumma já leva sete jogos pelo clube francês na temporada, enquanto que Keylor Navas soma 11.