Donnarumma: «Tive de crescer muito rápido desde que saí de casa com 13 anos»

Gianluigi Donnarumma revelou que se tornou uma pessoa mais madura e teve de "crescer muito rápido" depois de ter saído de casa com 13 anos, em entrevista ao 'Daily Telegraph' na qual abordou a sua ainda curta carreira entre os postes e contou como é treinar ao lado de Messi, Neymar e Mbappé no PSG."Sempre fui maduro, principalmente porque tive de crescer muito rápido desde que saí de casa com 13 anos. Por isso acho normal que te acabes por tornar num homem um pouco mais cedo [do que o habitual]", frisou o internacional italiano, de 22 anos, que garantiu ter como objetivo "ganhar o máximo de títulos possíveis."No último verão, Donnarumma mudou-se do Milan para o PSG a custo zero, uma mudança que considerou estar já destinada: "Eu sabia que tinham confiança em mim aqui, então escolhi o PSG porque há um ambiente incrível. Temos uma equipa extraordinária, grandes ambições. Tudo isto isto indica que o PSG fazia parte do meu destino."Já sobre o facto de partilhar balneário com Messi, Neymar e Mbappé, o guarda-redes dos parisienses deixou uma revelação. "Agora costumo treinar com ele e dou o meu melhor para não permitir que eles marquem golos. É claro que as pessoas têm grandes expectativas em relação a nós, mas lidamos bem com essa pressão. Sabemos que podemos alcançar grandes feitos, mas estamos calmos e trabalhamos bem e no duro juntos para irmos o mais longe que pudermos e se possível ganhar a Liga dos Campeões", assumiu.Donnarruma foi o titular na baliza italiana na conquista do Euro'2020 e voltou a recordar a reação que teve após defender o penálti decisivo de Bukayo Saka na final diante de Inglaterra."Eu não sabia se era o último! Estava a tentar olhar para o árbitro, para ver se estava bem, porque com VAR há que manter os pés na linha. Por isso, estava apenas a tentar perceber se estava tudo bem. Quando vi todos os meus companheiros de equipa a correr na minha direção explodi de alegria. Lamento, mas foi assim que tudo aconteceu", lembrou.Recorde-se que Donnarumma protagoniza esta temporada uma 'rivalidade' com Keylor Navas pela titularidade na baliza do PSG, clube pelo qual o internacional italiano já realizou 15 jogos esta época. Esta noite há duelo com o Real Madrid (20 horas), em Paris, a contar para a 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões.