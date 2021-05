Draxler renova contrato com o Paris SG até 2024

O médio alemão Julian Draxler renovou o seu contrato com o Paris Saint-Germain por mais três épocas, até junho de 2024, anunciou esta segunda-feira o clube francês.

Draxler, de 27 anos, que foi formado nos alemães do Schalke 04 e chegou ao PSG em janeiro de 2017, após uma época e meia ao serviço dos alemães do Wolfsburgo, jogou muito pouco desde que o seu compatriota Thomas Tuchel assumiu o comando técnico da equipa no início da época 2019/20, período durante o qual chegou a ser colocado, várias vezes, no mercado de transferências.

No entanto, desde que o argentino Mauricio Pochettino rendeu Tuchel como treinador do PSG, Draxler reassumiu a condição de titular, sobretudo na sequência do duplo embate vitorioso com o Bayern Munique nos quartos de final da Liga dos Campeões, somando já na presente época 24 jogos na Ligue 1, com quatro golos marcados, e outros cinco na Champions.