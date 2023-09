E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futuro do alemão Julian Draxler vai mesmo passar pelo futebol qatari. Depois de ter pedido um período de tempo extra para refletir - alegadamente por questões familiares -, o internacional germânico, de 29 anos, terá concordado em deixar o Paris SG e mudar-se para o Al-Ahli, segundo reporta o 'L'Equipe'.O médio, que na época passada esteve cedido ao Benfica, é o segundo jogador a deixar o Paris SG para rumar ao Qatar, juntando-se nesse país ao italiano Marco Verratti, que rumou ao Al-Arabi. Não são conhecidos os valores envolvidos no negócio, mas é provável que a trasnferência tenha sido feita por uma verba reduzida, até porque Draxler estava em final de contrato com o PSG.