'Dream Team' do PSG não convence Thierry Henry: «Sofrem golos a mais para o meu gosto»

Se as presenças de Messi, Neymar, Mbappé, Di María, Sergio Ramos, Donnarumma, entre outros, no Parque dos Príncipes deslumbra muitos adeptos do PSG e do futebol em geral, Thierry Henry não é um deles. Pelo menos para já. O antigo futebolista francês, que viu o jogo frente ao Estrasburgo (4-2), deixou um alerta ao treinador Mauricio Pochettino.





"Quando se tem jogadores 'sobre humanos' é mais fácil. Mas quando vejo a forma como o PSG está a evoluir... Eles sofrem golos a mais para o meu gosto. É verdade que faltavam alguns elementos [Messi e Sergio Ramos, por exemplo, não jogaram], mas o equilíbrio é o mais importante", afirmou o o antigo internacional francês, de 43 anos, no 'Dimanche Soir Football', do Prime Video, em declarações reproduzidas pela RMC Sport."Falamos sempre de grandes jogadores para frente. Mas é preciso equilíbrio. Na equipa em que joguei (com Messi e Eto'o) no Barcelona, as pessoas esquecem-se que nós não sofríamos muitos golos", explicou, acrescentando: "De uma forma geral, as equipas que não sofrem muitos golos não ficam longe do título, mesmo na Liga dos Campeões."