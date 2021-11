É dos mais bem pagos e ainda não se estreou: o salário milionário de Sergio Ramos no PSG

Sergio Ramos ingressou no PSG em julho último, mas ainda não se estreou com a camisola parisiense devido às lesões que tem sofrido. Cenário que pode, ainda assim, mudar dentro de dias O que é certo é que, apesar de ainda não ter somado qualquer minuto pelo emblema da capital francesa, o defesa espanhol é um dos mais bem pagos do plantel às ordens de Mauricio Pochettino. De acordo com o 'L'Équipe', Sergio Ramos recebe seis milhões de euros líquidos por época, ou seja, cerca de um milhão de euros brutos por mês. Montante, ainda assim, inferior ao que aufere Donnarumma na ordem dos sete milhões de euros líquidos por temporada.