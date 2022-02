Eliminação do PSG da Taça dá que falar em França: afinal, que culpa teve Simons?

A eliminação do PSG nos 'oitavos' da Taça de França aos pés do Nice , no desempate por penáltis, é natural destaque esta terça-feira em território gaulês e há um nome que acaba por ficar ligado a esta derrota dos parisienses: Xavi Simons. Numa altura em que o Nice estava na frente do desempate na marca dos 11 metros, o jovem médio, de 18 anos, foi chamado a assumir o penálti decisivo e falhou diante de Marcin Bulka, guarda-redes emprestado pelo emblema da capital gaulesa ao Nice.O 'Le Parisien' questiona o motivo pelo qual foi Simons a assumir a responsabilidade do momento decisivo quando ainda havia quatro internacionais que poderiam marcar o penálti. "Ainda havia Danilo Pereira, Thilo Kherer, Presnel Kimpembe e Gianluigi Donnarruma", aponta o jornal francês.Certo é que a decisão não passou por Mauricio Pochettino, como o próprio revelou após o encontro. "A ordem dos cinco primeiros marcadores foi decidida de antemão. Pensávamos que poderíamos vencer com esses cinco. Depois, o que decide é como eles se sentem. Se ele está na equipa, tem o mesmo direito que os outros de marcar o penálti. Ele está decepcionado, como todos os outros, porque estamos fora [da prova]", vincou o técnico do PSG, que assumiu ainda ter "absoluta confiança no Xavi".Também Christophe Galtier, treinador do Nice, deixou uma palavra ao jovem jogador, que termina contrato com os parisienses em junho deste ano. "Foi com coragem e desejo [marcar o penálti]. É um momento desagradável para um jovem de 18 anos, mas não podemos colocar o peso [da eliminação] nos seus ombros. Além disso, é muito bom jogador. Os companheiros de equipa têm experiência e vão ajudá-lo a digerir isto", sustentou.