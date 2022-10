Em França dizem que o PSG criou um "exército digital" de contas falsas nas redes sociais

O site 'Mediapart' avança esta quarta-feira em França que o PSG pagou a uma agência para criar contas falsas nas redes sociais, com o intuito de desacreditar várias personalidades do clube e do futebol francês. E um dos visados seria Kylian Mbappé.A notícia fala num "exército digital" criado a mando do departamento de comunicação do clube. A ideia seria desacreditar pessoas como Mbappé, Adrien Rabiot ou Antero Henrique; defender outras, como o presidente Nasser Al-Khelaïfi, ou até mesmo atacar a comunicação social.Outras pessoas, como Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon, e o adepto do Rennes que foi esbofeteado por Neymar durante a final da Taça da França, em 2019, terão estado também entre os alvos.O PSG já desmentiu a notícia e garantiu que "o clube nunca contratou uma agência para prejudicar indivíduos e instituições".