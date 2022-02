Em Inglaterra dizem que Zidane vai assumir o PSG e que quer Cristiano Ronaldo em Paris

O mercado de inverno fechou há poucos dias, mas o de verão já começa a dar que falar. Segundo o jornal inglês 'Mirror', Mauricio Pochettino deverá deixar o PSG para assumir o Manchester United e Zinedine Zidane - que continua desempregado - encontra-se a postos para liderar os parisienses. E já terá colocado um nome em cima da mesa: Cristiano Ronaldo.O craque português do Manchester United é bem conhecido de Zidane, ou não tivessem trabalhado juntos no Real Madrid. Segundo aquela publicação, o treinador francês conhece bem os pontos fortes de CR7, considera-o uma peça fundamental para o plantel do PSG e quer aproveitar o alegado descontentamento do avançado nos red devils.O PSG já tentou contratar Ronaldo no passado, mas nunca conseguiu convencer o português. Será que Zidane vai agora juntar Ronaldo, Messi e Neymar em Paris?