Entrada impiedosa sobre Mbappé: pé esquerdo do avançado do PSG ficou de lado

O jogo entre PSG e Brest ficou marcado por um lance arrepiante que podia ter causado uma grave lesão a Kylian Mbappé. Brassier foi expulso após um pisão, aos 69', que deixou o pé esquerdo do francês de lado. Apesar da forte imagem, o dianteiro continou a jogar e alinhou mesmo os 90 minutos. Quanto à expulsão de Brassier, foi por... acumulação de amarelos e não vermelho direto.O PSG venceu por 3-1, com golos do próprio Mbappé, Danilo e Gonçalo Ramos.