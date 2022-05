Escândalo em França: jogador do PSG recusou-se a jogar com as cores de apoio à causa LGBT

Gueye n’a pas participé à la victoire du PSG sur la pelouse de Montpellier. Le Sénégalais n’était pourtant pas blessé. Une absence qui interpelle alors que les Parisiens ont porté un maillot au flocage arc-en-ciel pour lutter contre l’homophobie.https://t.co/Px1Gus2ypP — RMC Sport (@RMCsport) May 15, 2022

A imprensa francesa estranhou a ausência de Idrissa Gueye no jogo de sábado,e a Rádio RMC diz que o médio senegalês não jogou porque não quis vestir a camisola arco-íris com que o PSG jogou, uma iniciativa de luta contra a homofobia e em apoio à causa LGBT que aconteceu em todos os encontros da Ligue 1. A rádio contactou pessoas próximas de Gueye, mas não obteve reações.O jogador estava convocado e chegou a viajar para Montpellier. Depois da vitória, por 4-0, o treinador Maurício Poquettino foi confrontado com o assunto. "O Idrissa fez a viagem para Montpellier, mas não jogou devido a problemas pessoais. Não está lesionado."Já antes, numa iniciativa semelhante levada a cabo pela Ligue 1, Idrissa Gueye não tinha jogado e na ocasião a explicação foi que estaria com uma "gastroenterite".O jogador senegalês, de 32 anos, é muçulmano e em alguns países a homossexualidade é ilegal, chegando a ser punida com a pena de morte.Mas em França o tema está a causar polémica e, Eric Arassus, presidente da federação desportiva LGBT+, pede que o jogador seja sancionado. "É um excelente jogador, reconhecemos isso, mas a religião não deve ser questionada no desporto. Podemos dizer que a homofobia é uma negação no desporto. Todos os jogadores participaram, menos ele, devia ser sancionado. Quando vemos um jogador a inventar desculpas, como uma pseudo gastroenterite, percebemos que é homofobia e que o clube e a Liga deixaram isso acontecer. Ser homofóbico é punível por lei", considerou aquele responsável, em declarações à RMC Sport.