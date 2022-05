Espanhóis avançam que Messi quer comprar 35% do Inter Miami e rumar à MLS em 2023

O canal americano 'DirecTV Sports' avançou esta terça-feira que Lionel Messi tem em mente avançar com a compra de 35% do Inter Miami, clube da Major League Soccer (MLS), cujo atual proprietário é David Beckham. Contudo, a mesma fonte adiante que o objetivo do craque argentino é seguir mais um ano a competir na Europa (tem contrato com o PSG até junho de 2023) para posteriormente mudar-se para os Estados Unidos da América (EUA).