Espanhóis dão Sergio Ramos "fechado" no PSG e até avançam duração do contrato

Com o fim da longa ligação ao Real Madrid, Sergio Ramos tornou-se num dos alvos mais apetecíveis do mercado mas o futuro do internacional espanhol parece já estar definido. Isto porque a imprensa espanhola avançou, nas últimas horas, que o defesa-central vai mesmo ser reforço do Paris Saint-Germain, depois de várias semanas de 'namoro' entre o clube francês e o jogador de 35 anos.





O jornal 'Marca' garante que o acordo está "fechado" e avança que Sergio Ramos irá assinar um contrato de duas temporadas com o emblema gaulês, onde atua o médio português Danilo. A mesma duração do contrato é também avançada pelo 'As', que adianta ainda que o defesa espanhol viaja nas próximas horas para Paris e vai amanhã (terça-feira) realizar os habituais exames médicos.Se tudo correr como planeado e não forem detetados problemas físicos, Sergio Ramos será apresentado como reforço da equipa orientada por Mauricio Mauricio Pochettino na quarta-feira.