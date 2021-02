Espanhóis revelam plano de Mbappé para deixar PSG e abrir caminho à saída para o Real Madrid

Kylian Mbappé ainda não decidiu se vai ou não renovar contrato com o Paris Saint-Germain. O avançado francês está ligado aos parisienses até junho de 2022, mas nos últimos meses muito se tem falado sobre uma eventual transferência para o Real Madrid no próximo verão, até porque Mbappé já admitiu que sonha em jogar no Bernabéu.





Este sábado, o jornal 'As' revela que o jogador até poderá aceitar a renovação com o PSG, mas o novo vínculo terá de ter uma cláusula que facilite a sua saída para os merengues ou outro 'tubarão' europeu por um determinado valor. Este cenário permitiria a Mbappé ter um novo contrato mais vantajoso em termos financeiros e, segundo fontes próximas ao jogador, já terá sido equacionado em maio do ano passado, na fase inicial da pandemia.De acordo com o jornal espanhol, Mbappé irá tomar uma decisão antes do Europeu. Em janeiro, o 'As' também já havia adiantado que o PSG vai apresentar ao craque gaulês um salário de 36 milhões de euros limpos por temporada, o que deixaria Mbappé com um vencimento ao nível de Neymar.Além disso, o 'As' refere que dificilmente o Real Madrid terá capacidade para contratar Mbappé a curto prazo. Os merengues atravessam dificuldades financeiras e têm uma folha salarial de 448 milhões de euros por época que será muito difícil de baixar nos próximos anos. De resto, se o jogador se mudasse já para o Bernabéu, os blancos só conseguiriam igualar o o atual salário de Mbappé, cerca de 21M€/época.