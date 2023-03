«Estou feliz pelo PSG que Neymar se tenha lesionado, não quero vê-lo em campo novamente»

Christophe Dugarry, antigo internacional francês, sublinhou que a lesão de Neymar - que vai ser operado ao tornozelo e não joga mais esta temporada - é um "golpe de sorte" para Galtier, frisando ser a oportunidade perfeita para "equilibrar" a equipa do PSG."Estou feliz pelo PSG que Neymar se tenha lesionado. Acredito que é um golpe de sorte incrível para Galtier [treinador dos parisienses]. Esta equipa é bem mais equilibrada com cinco homens na defesa, três médios e Mbappé e Messi [na frente]. Não são capazes de controlar jogos porque quando perdem a bola, os três avançados não defendem", explicou à 'RMC Sport'.Dugarry justificou o porquê de achar que Neymar não encaixa no PSG. "Já não aguento mais ver o futebol dele. Não consigo. É um sofrimento vê-lo a fintar, ver o seu comportamento. Não quero vê-lo em campo novamente", rematou.Neymar, recorde-se, deverá falhar entre três a quatro meses de competição para recuperar totalmente a uma cirurgia ao tornozelo direito. O avançado brasileiro, de 31 anos, lesionou-se no passado dia 20 de fevereiro, durante a receção ao Lille.