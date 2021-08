Estreia de Messi pelo PSG já tem data marcada

A ansiada estreia de Lionel Messi com a camisola do Paris SG está perto de acontecer. O astro deve ser opção para Mauricio Pochettino na receção ao Reims, na 4ª jornada do campeonato francês, agendado para domingo. Por outro lado, quem vai falhar a partida é Mauro Icardi. O avançado sofreu uma lesão e estará de ‘baixa’ durante um mês.