Ex-agente de Verratti e a mudança falhada para o Barça: «Saí de Kalashnikov e acabei com uma pistola de água»

Esta terça-feira, em Barcelona, o Paris SG terá um duelo de titãs com o emblema catalão, numa partida que colocará uma vez mais frente a frente duas das equipas mais poderosas da Europa. De um lado os milhões franceses (provenientes do Qatar) e do outro o poderio desportivo e história dos catalães, com Leo Messi à cabeça. Nestes dois planos normalmente balançam os jogadores, sendo que um deles em 2017 teve a oportunidade de trocar um lado pelo outro, passando de Paris para Barcelona.





Falamos de Marco Verratti, que nesse verão deu passos concretos para se mudar, até que num ápice tudo mudou. A história foi contada pelo empresário Donato Di Campli, ex-agente do italiano, que recordou ao 'L'Equipe' a forma como uma possível transferência fracassou e levou ao ponto final na ligação entre ambos."Quando o Barcelona me contacta pergunto ao Marco o que íamos fazer. Ele disse-me para falar com eles. O Paris SG não estava bem nesse momento e perguntei-lhe se íamos embora ou se ficávamos. Ele respondeu-me 'está bem, vamos tentar uma nova experiência'", começou por recordar o empresário, passando depois a lembrar os momentos de incerteza que posteriormente levariam ao final da ligação com o médio.Tudo começou num vídeo no qual o PSG pediu a Verratti para dizer aos adeus que não queria sair. "O PSG pediu-lhe para o fazer, mas o Marco queria ir para o Barcelona. Jogar com o Messi, tornar-se num campeão, algo muito diferente de ser um grande jogador. O PSG é um dos maiores clubes, mas está a jogar num campeonato débil. Disse o Marco que se queria converter-se num campeão tinha de mudar. Não é nada contra o PSG, mas é mais fácil sê-lo no Bayern Munique, Barcelona ou Real Madrid", frisou.E quando a transferência se tornou praticamente impossível de se materializar, Verratti deu o passo atrás. "Quando viu que não dava, teve medo. Não queria ser afastado e não jogar. E quando chega a Paris dizem-lhe 'vamos contratar o Neymar, renovar o teu contrato, mas tens de mudar de agente'. Forçaram-me a rotura de ligação, fazendo guerra para o levar para o levar para o Barcelona... Comecei com uma Kalashnikov e no final acabei com uma pistola de água", atirou o empresário, que naquele momento acabou por perder a sua joia da coroa.Agora, segundo o Transfermarkt, Donato Di Campli e a sua Supporter Management representam apenas jogadores de segundo plano em Itália, bem longe dos milhões que poderiam garantir com uma transferência desta magnitude.