Ex-avançado francês arrasa Luis Enrique: «Cometeu erros e mais erros, achou que o Newcastle era lixo»

Christophe Dugarry, antigo internacional francês que é conhecido por não ter papas na língua, voltou ao ataque e, desta feita, deixou muitas críticas a Luis Enrique, treinador do PSG. Em declarações à 'RMC Sport', o ex-avançado, agora com 51 anos, considerou que o treinador espanhol tem um "ego excessivo" e comentou a goleada que os parisienses sofreram na 2.ª jornada da Liga dos Campeões diante do Newcastle, por 4-1 "Luis Enrique cometeu erros e mais erros. Conheço-o bem. Quando estava no Barcelona, eu estava lá com ele. Tem um orgulho enorme e um ego excessivo", começou por dizer Dugarry.E prosseguiu: "O PSG vem de uma temporada difícil, além de ter perdido Messi e Neymar. Compraram bons jogadores, não estrelas. Chegam a Newcastle e encontram um estádio 'em chamas'. Jogam com quatro avançados. Os miúdos do Newcastle devem ter pensado: 'Acham que somos um lixo. Vamos fazer-lhes frente e castigar-lhes os joelhos'. E foi isso que aconteceu. O treinador achou que o Newcastle era lixo".Recorde-se que o PSG iniciou a temporada de forma algo conturbada, até pela 'novela' da renovação de Mbappé. A equipa ocupa o 5.º lugar da Ligue 1 à passagem da 7.ª jornada - com menos dois pontos que o líder Monaco - e o 2.º posto do Grupo F da Liga dos Campeões, precisamente atrás do Newcastle.