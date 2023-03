Ex-internacional francês questiona intenções de Messi no PSG: «O que é que quer este rapaz?

O atual contrato de Lionel Messi com o PSG termina no final de junho deste ano e, como o internacional argentino ainda não prolongou esse vínculo ao clube, começam a surgir dúvidas em relação ao seu futuro. Christophe Dugarry, antigo internacional francês, levantou mesmo algumas questões sobre esse assunto e pediu que o avançado se explique, caso opte por renovar."Nesta história quero ouvir as explicações de Messi. O que é que quer este rapaz? A certo ponto, preciso que fale, que se exprima, que venha ao 'Rothen s'enflamme' e que nos explique que ama o PSG, que está feliz, que as exibições foram menos boas nas últimas semanas por um motivo ou outro, que ainda acredita que tem pernas para dar o melhor, que ama o clube...", referiu o ex-jogador gaulês, durante a sua participação no referido programa."É claro que, pelas suas exibições, não queres que ele renove, é óbvio. As exibições dele não estão à altura. Para que é que está aqui? Está aqui pelo marketing? Pelas camisolas? Pelas exibições?", questionou ainda.