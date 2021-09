Ex-jogador do PSG critica contratação de Sergio Ramos: «Passa a vida em tratamento»

Sergio Ramos ainda não foi visto a jogar no PSG e somam-se as críticas em torno do defesa espanhol, que continua a debelar uma lesão nos gémeos. Jérôme Rothen, antigo jogador do clube parisiense, disse mesmo que o PSG não o devia ter contratado.





"Desde que chegou passa a vida em tratamento. Uma lesão nos gémeos quando se está em final de carreira é terrível, porque poucas vezes podes tratá-la de forma adequada. Quando o jogador aumenta o ritmo, seja nos treinos ou nos jogos, não consegue continuar. A partir de determinada idade é preciso ir gerindo os jogos para se encontrar o melhor nível. E como vais conseguir fazer isso com uma lesão recorrente nos gémeos?", questionou Rothen, em declarações à RMC Sport."Quando chegou todos dissemos que o Sergio Ramos ia mudar a mentalidade do balneário com a sua aura, mas a situação atual não é positiva. Terá de dar mais à equipa no terreno de jogo, caso contrário será inútil tê-lo. Se te colocares no lugar do Kimpembe e do Marquinhos, ao nível de qualidade individual, são realmente inferiores ao Sergio Ramos hoje em dia? A resposta é clara: não são. Hoje tenho a impressão que o Sergio Ramos é uma má ideia para o PSG", concluiu.Recorde-se que Sergio Ramos, de 35 anos, assinou com o PSG a custo zero depois de terminar contrato com o Real Madrid.