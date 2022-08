Fabián Ruiz é reforço do Paris Saint-Germain

O futebolista internacional espanhol Fabián Ruiz, que alinhava em Itália, no Nápoles, é reforço do Paris Saint-Germain, tendo assinado um contrato por cinco temporadas com o campeão francês, anunciou esta terça-feira o emblema da capital gaulesa.

Ruiz, de 26 anos, foi formado e iniciou carreira no Bétis, acabando depois por rumar ao sul de Itália, onde vestiu a camisola do Nápoles durante quatro épocas.

O internacional espanhol (15 jogos e um golo) vai ser colega de equipa dos portugueses Nuno Mendes, Danilo, Renato Sanches e Vitinha, numa equipa do Paris Saint-Germain que esta época é adversária do Benfica na Liga dos Campeões, juntamente com Juventus e Maccabi Haifa, no Grupo H.

Ruiz, que está agora ligado aos parisienses até junho de 2027, esteve na equipa sub-21 de Espanha que conquistou o Euro2019 daquele escalão e foi mesmo considerado o melhor jogador desse torneio.

Em Itália, apesar das quatro temporadas ali passadas, o médio apenas venceu uma Taça de Itália pelos napolitanos.