Fabien Barthez e a luta de 'galos' na baliza do PSG: «Não é bom para a equipa»

Fabien Barthez, antigo guarda-redes da seleção francesa, deu uma entrevista ao jornal 'L'Équipe' onde falou da 'luta' entre Keylor Navas e Donnarumma pela titularidade na baliza do PSG, tendo também comentado o erro do italiano no jogo com o Real Madrid, na Liga dos Campeões."Ter dois guarda-redes deste nível não é bom para a equipa. Respeito muito os treinadores e o Pochettino, sei que o trabalho de técnico é difícil, mas isto não é bom", frisou o ex-guardião, que foi campeão do Mundo pela França em 1998.Depois, falou sobre a alternância que se tgem verificado entre os dois jogadores: "Que mensagem isto passa aos guarda-redes? Qual é o seu estado psicológico? Em quem é que ele [Poquettino] confia para os grandes jogos? Que dizem os jogadores de campo entre si?"Barthez reconheceu, por outro lado, que Donnarumma foi pouco humilde no jogo com o Real Madrid, frisando, no entando, que o erro que o italiano cometeu foi mais 'culpa' de Benzema do que propriamente dele. "Istalam-se dúvidas com esta concorrência na baliza. A competição é o que te faz progredir nos treinos. Donnarumma ou Keylor têm que jogar e o que aconteceu diante do Real Madrid é consequência de tudo isto. Respeito o Donnarumma, gosto muito dele, há muito tempo que acompanho as suas atuações e para mim a culpa daquele golo é do Benzema. Mas naquela ocasião também lhe faltou humildade... Mas o que aconteceu é de certo modo lógico. Ganhou o Europeu, está com confiança, chega a Paris e tem de competir com o Keylor Navas."