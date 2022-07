«Falador demais esse garoto»: a resposta de Neymar às polémicas palavras de Meunier

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sempre atento ao que diz e escreve sobre si nas redes sociais, Neymar não perdeu a oportunidade para responder às declarações de Thomas Meunier , seu antigo colega no Paris SG que agora atua no Borussia Dortmund. Na ocasião, o belga referiu à 'Kicker' que o brasileiro era um dos jogadores que mais apreciava quando ainda atuava no Barcelona, mas que a sua mudança para Paris o fez "perdeu a sua magia"."Falador demais esse garoto", escreveu Neymar, em comentário a um publicação feita pela conta 'vocesabiafutebol', que em resposta até lançou um desafio ao avançado: "até concordo, mas prevejo o Ney entortando o Meunier todo na Copa se o Brasil pegar a Bélgica".