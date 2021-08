Família de Neymar reage a críticas à forma física do brasileiro: «Não se preocupem, estará pronto»

Ainda a recuperar das campanhas pelo PSG, na Ligue 1, e pelo Brasil, na Copa América, em 2020/2021, Neymar está de férias em Ibiza com familiares e amigos, e nem o regresso da próxima temporada parece fazer o craque abrandar: é que segundo os seguidores do brasileiro, e depois de o mesmo partilhar algumas fotografias do retiro, a forma física do astro dos parisienses não está, de todo... invejável. A família do jogador já reagiu às críticas, que incidem sobre o aumento de peso do avançado nas últimas três semanas.





Forma física de Neymar durante férias em Ibiza dá que falar



"Neymar está a passar as mesmas férias que passa sempre. Não se preocupem, estará pronto para voltar e para lutar com o PSG", frisaram, em declarações recolhidas pelo 'Le Parisien'.Recorde-se que o PSG começa o campeonato francês este sábado, dia 7, fora de casa frente ao Troyes, depois de ter sido derrotado (0-1) pelo Lille de Renato Sanches, Tiago Djaló, José Fonte e Xeka, autor do único golo da partida, na Supertaça de França, no passado domingo.