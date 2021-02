'France Football' faz capa com Messi vestido à Paris Saint-Germain

A última edição da ‘France Football’ faz capa com Messi, vestindo o craque do Barcelona com o equipamento do Paris SG. "A carta secreta do PSG", lê-se na manchete da conceituada revista francêsa, que destaca a influência que Neymar pode ter na contratação do astro e a operação financeira necessária para o capturar.





Leo termina contrato com os catalães a 30 de junho, tendo garantido que só definirá o futuro no final da época.