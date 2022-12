Franceses revelam que Lewandowski recusou convite de Mbappé para se juntar ao PSG

Após renovar contrato com o PSG em maio último, Mbappé e os dirigentes do clube francês pensaram em convencer Lewandowski a rumar à capital gaulesa, segundo conta esta sexta-feira o 'Le Parisien'.A ideia do PSG era passar a ter o goleador que faltava no ataque e terá sido no Festival de Cannes, onde os dois jogadores se encontraram, que Mbappé fez o convite a Lewandowski, mas a operação falhou. O internacional polaco acabou por rumar ao Barcelona.Os dois avançados, recorde-se, vão defrontar-se no domingo, a partir das 15 horas, quando França e Polónia medirem forças nos 'oitavos' do Mundial'2022.