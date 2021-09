Franceses dizem que Nuno Mendes deve voltar a ser suplente no jogo da Champions

Nuno Mendes estreou-se no último sábado com a camisola do Paris Saint-Germain na goleada (4-0) diante do Clermont para a liga francesa, tendo sido lançado aos 86 minutos da partida.





Apesar das boas indicações e da enorme expectativa em torno da sua contratação, o lateral e internacional português, que este verão deixou o Sporting para rumar aos parisienses, deverá voltar a ser suplente no duelo de quarta-feira para a Liga dos Campeões, com o PSG a visitar os belgas do Club Brugge na 1.ª jornada do Grupo A.De acordo com o 'L'Équipe', a escolha inicial do treinador Mauricio Pochettino para o lado esquerdo da defesa deverá recair em Abdou Diallo. O senegalês, de 25 anos, é defesa-central de origem, mas na temporada passada foi utilizado pelo técnico argentino em jogos importantes do campeonato e da Champions e, de acordo com o diário desportivo francês, a situação poderá repetir-se ao longo da presente época.