Franceses garantem que Pochettino já tem acordo com o PSG para a rescisão

A 'novela' em torno do PSG e Mauricio Pochettino tem fumo branco à vista. Após cerca de 15 dias de negociações com o técnico argentino, o clube liderado por Nasser Al-Khelaïfi finalmente chegou a acordo para a rescisão do treinador albiceste e restante equipa técnica, pagando um total de 10 milhões de euros a distribuir por todos, segundo escreve o 'L’Équipe'.Pochettino, de 50 anos, chegou ao clube em janeiro de 2021 , após ter sido despedido do Tottenham em novembro de 2019, onde foi sucedido pelo português José Mourinho.Ao serviço do clube da capital francesa o argentino, que tinha mais um ano de contrato, fez 84 jogos, no quais somou 56 vitórias, 15 derrotas e 13 empates, tendo conquistado uma Ligue 1, uma Taça e uma Supertaça de França.Os motivos por detrás da rescisão estarão relacionados com o desempenho na Liga dos Campeões, competição que o PSG nunca ganhou. A equipa foi eliminada nas meias-finais pelo Manchester City, em 2020/21, e nos oitavos de final pelo Real Madrid, na última época.Para suceder ao treinador argentino, o PSG terá contratado Christophe Galtier, ex-Nice, que em 2021 venceu a Ligue 1 ao serviço do Lille, tendo o PSG ficado em 2.º nesse ano.