Franceses loucos com estreia de Messi: Pochettino confirma argentino nos convocados

Mauricio Pochettino confirmou este sábado na conferência de antevisão ao jogo frente ao Reims que Lionel Messi vai fazer parte dos convocados. "Estará connosco, mas temos de decidir quem vai fazer parte do onze inicial", referiu o treinador argentino.





Pochettino afirmou ainda que Messi está a "adaptar-se muito bem aos companheiros e à Liga", deixando a convicção que será "determinante" para o PSG.Questionado sobre o trio Messi, Neymar e Mbappé, o treinador argentino limitou-se a dizer que estão na lista de convocados.A perspetiva de que Lionel Messi poderia fazer o seu primeiro jogo com o PSG no domingo há dias que gerava grandes expectativas. Alexandre Jeannin, responsável pela venda de bilhetes do Reims, confirmou ao 'L'Équipe' que os 20.564 ingressos disponíveis esgotaram.A procura de bilhetes não foi feita apenas por franceses. O clube recebeu pedidos "do Chile, da Coreia do Sul, da Tailândia, da Índia e do Egito". Os ingressos chegam a custar 400 euros no mercado negro.Mas não é só ao nível da venda de bilhetes que se regista forte adesão, pois o clube tem recebido também um elevado número de pedidos de acreditação. Mais de 120 jornalistas já solicitaram acesso ao estádio para assistir à estreia de Messi, muitos deles provenientes de meios de comunicação estrangeiros.