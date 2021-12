«Futuro de Mbappé? Leonardo toma-nos por idiotas..."

Mbappé sai ou fica no PSG? E para onde irá, então? Estas parecem ser as perguntas de 'um milhão' no futebol europeu numa altura em que a mira começa a ser apontada a Leonardo, diretor-desportivo dos parisienses, e à sua incapacidade de renovar com o internacional francês. A paciência de muitos começa a chegar ao limite, como a de Jerome Rothen, antigo jogador do PSG e Monaco."Ele [Leonardo] diz o que quer, toma-nos por idiotas... Se há alguém que está em má posição para falar de Kylian Mbappé, é ele. Foi ele quem passou mais de um ano a ter uma relação tensa com Mbappé e o seu clã. Para um jogador que quer renovar, isso deixa muito a desejar. Em vez de nos vender sonhos e tentar restaurar a sua imagem, fale-nos das coisas que realmente o incomodam e seja um pouco honesto com as pessoas, porque hoje está desmascarado. Falta-lhe honestidade sobre Mbappé", afirmou à RMC Sport o agora comentador.