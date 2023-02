Galtier e a noite de poker de Neymar: «Tem os seus direitos, mas disse-lhe o que pensava»

Christophe Galtier, treinador do PSG, abordou, esta sexta-feira, o facto de Neymar ter sido visto, horas depois da derrota dos parisienses com o Bayern Munique, por 1-0 , na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a jogar poker num torneio da 'Pokerstars' "Falei com ele e disse-lhe o que pensava. O Neymar tem os seus direitos, nos dias de descanso e de recuperação. É um apaixonado por poker, tem o direito de jogar poker", disse o técnico, citado pela 'RMC Sport'.Galtier falou ainda sobre o facto do brasileiro ter sido visto a jantar num restaurante de fast food. "O que achei dessa foto fica entre mim e ele", assegurou.