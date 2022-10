Galtier em defesa de Sergio Ramos após expulsão: «É algo que se ouve muito nos relvados em Espanha»

Se o empate com o Benfica, na quarta-feira, deixou a nu algumas das fragilidades do PSG, a visita de sábado a Reims voltou a mostrar isso mesmo. Sem os lesionados Messi e Nuno Mendes e com Neymar, Vitinha e Hakimi poupados – começaram todos no banco –, os campeões franceses foram incapazes de desfazer o nulo diante de um conjunto que sofreu golos em todas as nove jornadas anteriores. O jogo ficou também marcado pela expulsão de Sergio Ramos aos 41’. Depois de ver um amarelo devido a uma falta, o espanhol acabou expulso após algumas palavras dirigidas ao árbitro. Foi o 29º cartão vermelho na carreira, sendo 21 deles em jogos de campeonato. Ramos ficará, assim, de fora no clássico com o Marselha, no próximo domingo.No final o treinador, Christophe Galtier, defendeu Sergio Ramos: "Conheço-o muito bem e estou convencido que o insulto que proferiu não era dirigido ao árbitro. É algo que se ouve muito nos relvados em Espanha."