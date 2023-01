Galtier explica-se após a polémica da braçadeira: «Foi um erro de comunicação da minha parte»

O facto de Christophe Galtier ter confirmado Mbappé como vice-capitão do PSG após o jogo da Taça com o Pays de Cassel – no qual o avançado envergou a braçadeira – provocou uma reação de estranheza de Kimpembe, o habitual substituto do capitão Marquinhos, através das redes sociais. E, ontem, na antevisão do jogo com o Reims, o técnico fez questão de se explicar.

“Foi um erro de comunicação da minha parte. As coisas são muito claras. Nós temos um capitão [Marquinhos] e quatro vice-capitães: Kylian, Kim [Kimpembe], Marco [Verratti] e Sergio [Ramos]. Sempre que o Marquinhos não estiver em campo, Kimpembe recupera a braçadeira”, frisou, admitindo ter visto o tweet do defesa: “É evidente que eu prefiro uma relação direta, humana. Mas isso é também uma questão geracional. Tive uma conversa com o Kim para dizer-lhe o mesmo que expliquei agora. Não há dúvida que Kimpembe é um jogador importante.”