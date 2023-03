Galtier fica no Paris SG até final da época

Depois de ter sido eliminado da Taça de França pelo Marselha e da Liga dos Campeões pelo Bayern, ao PSG só resta a Ligue 1. Muito pouco para as ambições do clube parisiense. Os sete pontos de vantagem sobre o Marselha são ainda uma almofada confortável, mas a derrota caseira (0-2) com o Rennes aumentou a pressão sobre Christophe Galtier, que perdeu cinco dos últimos nove jogos. Ainda assim, segundo a imprensa francesa, o despedimento do técnico parece descartado... até final da época. Apesar da contestação ao treinador de 56 anos, que assinou até 2024 no verão passado, Nasser Al Khelaïfi e companhia rejeitam tomar uma decisão precipitada nesta fase. O que não invalida que a necessidade de uma mudança de rumo no próximo defeso pareça cada vez mais evidente face aos resultados aquém das expectativas.