Galtier não muda ADN da equipa

Apesar da goleada, Christophe Galtier fez questão de se mostrar descontente com os dois golos sofridos, apesar de admitir que o foco da equipa é jogar sempre ao ataque. "Mesmo que nunca queira sofrer golos ou permitir ocasiões ao adversários, o ADN dos meus jogadores é jogar bem, correr riscos e atacar o mais possível à procura de marcar sempre mais. E isso não vai mudar", lembrou o técnico que apostou numa estratégia com três defesas e que, além de Vitinha e Nuno Mendes – que mereceram grandes elogios da imprensa gaulesa, com o ‘L’Équipe’ a colocá-los entre os que mais se destacaram no Japão, a par de Messi, Neymar e Mbappé –, também lançou Danilo para render Sergio Ramos.

À espera de mais reforços

Em breve, Galtier deverá contar com mais um português no plantel, mas ontem o treinador francês recusou-se a admitir a chegada de Renato Sanches, que já orientou no Lille e que está muito perto de ser reforço. "Vamos fazer um voo de 12 horas, dormir e veremos amanhã, depois da viagem, se teremos lá um, dois, três, quatro ou cinco jogadores", afirmou, antes de prosseguir: "Agora mais a sério... o clube está a trabalhar, estamos informados dos progressos e vamos ver o que acontece durante a semana."