Galtier quer virar a página: «É preciso limpar a cabeça»

A eliminação da Champions frente ao Bayern deixou a posição de Christophe Galtier ainda mais fragilizada no PSG, mas o técnico não desarma, apesar dos rumores que apontam Zidane, Tuchel ou Gallardo ao seu lugar. "É preciso limpar a cabeça", afirmou, admitindo correr o risco de sofrer consequências no final da época e lembrando que a equipa chegou "fragilizada" ao duelo com o Bayern. "É importante voltarmos a focar-nos no título", concluiu Galtier, que conta com Danilo, Nuno Mentes, Vitinha e Renato Sanches para a visita ao Brest.