Gonçalo Ramos: «As chances e os golos chegarão»

Depois de ter brilhado na Seleção Nacional com dois golos ante o Luxemburgo, Gonçalo Ramos ficou novamente em branco pelo Paris SG, mantendo-se ainda com registo a zeros no que a golos diz respeito pelo emblema da capital. Apesar disso, o avançado português continua otimista. "Tenho de continuar a ser o mesmo jogador, mas trabalhar todos os dias. As chances e os golos chegarão", declarou após a partida de sexta-feira, onde o Paris SG perdeu diante do Nice por 3-2 Um desfecho que Ramos lamenta e atribui à falta de eficácia. "Eles marcaram três golos, nós apenas dois e perdemos. São uma equipa muito boa, fizeram boa pressão e no global foi um bom jogo. Podíamos ter ganho, tivemos as nossas chances, mas é assim. Já estamos focados no próximo jogo. Sinto-me bem, confortável. Acho que precisamos só de algum tempo para nos conhecermos melhor. Temos de aprender os movimentos uns dos outros e comunicar melhor. Vamos melhorar de jogo para jogo", prometeu o jovem avançado.