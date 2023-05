Grupo de ultras do Paris SG anuncia boicote por tempo indeterminado

O ambiente continua verdadeiramente de cortar à faca no Paris SG. Depois de mais uma temporada sem sucesso na Europa, o clube da capital francesa ainda pode ser campeão no plano interno, mas uma sucessão de acontecimentos nas últimas semanas levou um grupo de adeptos a simplesmente dizer basta. Por isso, esta quarta-feira, após uma reunião com a direção do clube, o Collectif Ultras Paris (CUP) anunciou a suspensão de todas as suas atividades por tempo indeterminado."Após a reunião com a direção do clube e os líderes do Collectif Ultras Paris, o CUP decidiu cessar de forma completa as suas atividades. Por isso, não voltaremos a estar no Parc des Princes nem nos jogos fora de casa. Os últimos acontecimentos relativos à nossa relação mútua com a direção leva-nos a pensar que esta é a melhor e única solução para preservar um futuro comum. Estamos à espera de respostas claras por parte da direção em vários pontos, de forma a podermos reavaliar as nossas posições", podia ler-se na nota do grupo.Além de falharem os jogos da equipa masculina de futebol, os elementos do Collectif Ultras Paris estarão também ausentes das partidas da formação feminina e também de todos os jogos das modalidades.