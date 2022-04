«Guardiola contou-me que equipas como Barcelona e Real Madrid reagem melhor a situações difíceis»

Unai Emery recordou os tempos em que treinou o PSG, no qual não conseguiu passar dos 'oitavos' da Champions. Questionado sobre o facto de haver três antigos treinadores dos parisienses - Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti e o próprio Emery - nos 'quartos' da prova, o atual treinador do Villarreal foi taxativo."Isso significa que são todos muito bons treinadores. Se não deram certo no PSG é porque têm outra coisa, porque o PSG...", disse, sem terminar a frase, em entrevista ao 'L'Équipe'. Ainda assim, nenhum dos três conseguiu vencer a prova, algo que Emery encontra justificação em clubes difíceis de derrotar como Bayern Munique ou Manchester City."Porque é muito difícil vencer equipas como o Bayern ou o Man. City. Olha para o City com Guardiola que é o melhor treinador do mundo. O treinador é uma espécie de personagem supremo e apenas poucos são os vencedores. E desses, apenas um vence a Liga dos Campeões. Isso significa que os outros não são bons? Claro que não", frisou Emery, lembrando uma previsão feita ao presidente do PSG."Este ano houve retrocesso, mas eu disse a Nasser [Al-Khelaïfi]: 'vai ganhar a Liga dos Campeões, com o tempo vai lá chegar'. Alguém tem de 'quebrar o telhado'. O PSG está no caminho certo porque há consistência nos resultados e ainda querem progredir", contou.O treinador do Villarreal lembrou ainda uma conversa com Guardiola. "Guardiola disse-me uma vez que equipas como Barcelona e Real Madrid, por já terem vencido a competição, reagem melhor a situações difíceis. O principal é controlar a frustração. Quando o Barcelona [no histórico 6-1 em Camp Nou após o 4-0 em Paris] marcou quatro golos e depois cinco e o árbitro cometeu um erro, não sabíamos o que fazer. Contra o Real Madrid [na 2.ª mão dos 'oitavos'], aconteceu o mesmo. Quando Benzema empatou e depois fez o segundo golo, vi jogadores que conheço bem, como Kimpembe ou Marquinhos, que não sabiam como reagir porque estavam dominados pela frustração", assumiu.