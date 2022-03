Gueye é atacado nas redes sociais depois de lesionar Mbappé no treino e recebe apoio do craque

A dura entrada de Idrissa Gueye sobre Kylian Mbappé no treino de ontem do PSG fez soar os alertas no Parque dos Príncipes, a um dia do encontro com o Real Madrid. O vídeo do lance circulou nas redes sociais e o médio senegalês e a sua mulher foram alvo de insultos nas redes sociais.Só que hoje Mbappé deixou uma mensagem ao companheiro e aos adeptos, mostrando estar ao lado de Idrissa Gueye. "Todos juntos, sempre. Aqui é Paris", escreveu o avançado francês numa foto onde surge ao lado do senegalês.Recorde-se que Mbappé acabou por ser convocado por Mauricio Poquettino para o jogo de amanhã, da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, que se disputa em Madrid. Os parisienses venceram o primeiro jogo, por 1-0, com um golo de Mbappé.