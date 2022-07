Há mais um português a caminho do Paris SG

Continua a crescer o contingente português no Paris SG tendo em vista 2022/23. Para lá de Danilo, Nuno Mendes e Vitinha no relvado e de Luís Campos nos escritórios como conselheiro do presidente Nasser Al-Khelaifi, os parisienses preparam-se agora para receber João Sacramento, na condição de treinador adjunto de Christophe Galtier.O técnico, que havia sido adjunto do francês no Lille, vai mesmo mudar-se para a capital, devendo o anúncio ser feito esta terça-feira.João Sacramento, de 33 anos, trabalhou recentemente com José Mourinho no Tottenham e na Roma.