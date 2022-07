O PSG acaba de anunciar a chegada de Hugo Ekitike. O avançado, de 20 anos, ingressa no clube da capital francesa por empréstimo do Stade Reims. Os dois clubes acordaram ainda que os parisienses ficam com opção de compra até final da presente época.Na última época, o jovem avançado, que se formou no Stade Reims, apontou 11 golos em 26 jogos pelo emblema francês.