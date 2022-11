Ibrahimovic e a decisão de Mbappé: «Nesta geração os papás e as mamãs viraram estrelas»

Ainda a recuperar de uma lesão, que o tem afastado dos jogos do Milan, Zlatan Ibrahimovic foi entrevistado pelo 'Canal Plus' e falou da atualidade do PSG, clube que representou entre 2012 e 2016. O avançado sueco, de 41 anos, considerou que Kylian Mbappé fez mal em continuar em Paris, recusando a proposta do Real Madrid, no verão. O jogador acabou por assinar umcom o campeão francês."Não conheço muito bem o Mbappé como pessoa. Como jogador é fantástico", começou por dizer o sueco."Mas quando perdes a disciplina, perdes a tua identidade. Porque alguma razão o Zidane é o Zidade. O Mbappé quer imitá-lo? Que comece a progredir, não pode dar-se por satisfeito", atirou Ibra, sobre as ambições do craque.Depois, falou da decisão de Mbappé de renovar pelo PSG. "Tomou a decisão certa de ficar em Paris? Para ele não, para o PSG sim. Colocou-se numa posição em que é mais importante do que o clube. E o clube deu-lhe a chave para isso. Mas nunca és maior do que um clube", acrescentou, referindo-se aos diferendos do jogador com alguns companheiros de equipa.Para Ibrahimovic a situação foi criada pelos pais de Mbappé. "Quando um miúdo se torna forte, pode ganhar dinheiro muito facilmente. Então os seus pais convertem-se em advogados, empresários, treinadores... Passam de uma coisa a outra e isso é o problema. É aqui que perdes a autodisciplina, a tua identidade. Hoje, com esta nova geração, os pais, o papá e a mamã, tornaram-se estrelas. Falam aos jornais. Mas quem pensas que és? Cala-te! Depende do teu filho, o jogador, trabalhar e ser disciplinado!"