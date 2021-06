Imprensa francesa diz que Pochettino pediu para sair do PSG

Mauricio Pochettino terá dito aos responsáveis do PSG que quer deixar o Parque dos Príncipes.





Segundo o jornal 'Liberation', o treinador argentino, que assumiu o comando técnico da equipa em janeiro, e que tem contrato até junho do próximo ano, informou Leonardo, o diretor desportivo, e Nasser Al-Khelaifi, o presidente, que quer desvincular-se de imediato.Ao que parece o treinador pretende regressar ao Tottenham, clube de onde saiu em novembro de 2019, para dar lugar a José Mourinho, que entretanto também já foi despedido.Já se fala, por isso, em candidatos a ocupar o lugar de Pochettino no PSG. Antonio Conte, ex-campeão no Inter, é um dos nomes com maior força.