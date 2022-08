Incrível: Mbappé abre o marcador diante do Lille com golo aos 8 (!) segundos

Ainda nem muitos adeptos se tinham sentado nas cadeiras do Stade Pierre-Mauroy, já o Paris SG estava na frente do jogo diante do Lille . Afinal de contas, Kylian Mbappé fez o primeiro golo logo aos 8 segundos, a concluir com êxito um passe teleguiado de Leo Messi. Segundo o site da Ligue 1, este foi o golo mais rápido desde 1992, quando Michel Rio (Caen) também faturou aos 8 segundos da partida com o Cannes.